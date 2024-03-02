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Ігнат: Сили оборони майже щодня знищують ворожі літаки, бо мають для цього інструменти

Російська авіація не знає як діяти після низки знищених бомбардувальників.

Ігнат: Сили оборони майже щодня знищують ворожі літаки, бо мають для цього інструменти
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

Сили оборони майже щодня знищують російські бомбардувальники. Тепер Су-35 та Су-34 не можуть почувати себе вільно у повітрі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

"Знищуються літаки й на південному, й на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому, чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи й ворог вже не почувається настільки вільно, як це було раніше", — зазначає він.

За словами речника, бомбардувальники, які завдавали авіаударів по населених пунктах та позиціях ЗСУ, вже не почуваються вільно у небі.

"Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. Для того, щоб діставати подалі – треба підлітати ближче. Підлітати ближче – це може бути кінець. Льотчики, їх командування це прекрасно розуміють й діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести подих, – сказав Ігнат.

За словами речника, додаткових інструментів, які отримали наші воїни, недостатньо, щоб закрити величезну лінію фронту, однак їх достатньо, аби підстерігати ворога там, де він того не очікує.

1 березня авіація РФ вратила ще один Су-34. Напередодні Сили оборони буквально за тиждень знищили сім ворожих Су-34 та Су-35, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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