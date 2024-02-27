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Олещук: Повітряні сили ліквідували ще один Су-34 (оновлено)

Про знищення чергового російського літака він повідомив у телеграмі. 

Олещук: Повітряні сили ліквідували ще один Су-34 (оновлено)
Фото: mil.ru

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили ще один літак-бомбардувальник Су-34.

Про це Микола Олещук написав у телеграмі.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна", – повідомив він.

Також додав, що російській армії варто припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Фото: Микола Олещук

"При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми. Що ж, працюємо далі...", – зазначив Олещук. 

Оновлення. Пізніше Олещук опублікував фото підбитого бомбардувальника.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався", – підписав він фото. 

  • За сьогодні це не перший збитий ворожий літак. Вранці повідомили про те, що на східному напрямку Сили оборони збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
  • Крім того, 17 лютого Повітряні сили ліквідували одразу два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, які закидали КАБами позиції України.
  • Через два дні на східному напрямку українські захисники збили ще два ворожі літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С, які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами.
  • 21 лютого Повітряні сили знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
  • 23 лютого Сили оборони повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Літак збили за допомогою ЗРК С-200. Це вже третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023, а 14 січня 2024 Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
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