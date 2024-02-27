Олещук: Повітряні сили ліквідували ще один Су-34 (оновлено)

Про знищення чергового російського літака він повідомив у телеграмі.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили ще один літак-бомбардувальник Су-34.

Про це Микола Олещук написав у телеграмі.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна", – повідомив він.

Також додав, що російській армії варто припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Фото: Микола Олещук

"При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми. Що ж, працюємо далі...", – зазначив Олещук.

Оновлення. Пізніше Олещук опублікував фото підбитого бомбардувальника.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався", – підписав він фото.