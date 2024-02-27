Сили оборони збили ще один російський Су-34 на Східному напрямку

На східному напрямку Сили оборони збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", – написав він у Telegram.

Олещук подякував нашим захисникам за бойову роботу.

За даними Генштаба ЗСУ, це вже 341-й збитий ворожий літак.