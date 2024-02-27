Сили оборони збили ще один російський Су-34 на Східному напрямку

На східному напрямку Сили оборони збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", – написав він у Telegram.
Олещук подякував нашим захисникам за бойову роботу.
За даними Генштаба ЗСУ, це вже 341-й збитий ворожий літак.
- 17 лютого на східному напрямку підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Ці літаки закидали КАБами позиції України.
- 19 лютого на східному напрямку українські захисники збили ще два ворожі літаки. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, уражені були винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С, які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами.
- 21 лютого Повітряні сили знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
- 23 лютого Сили оборони повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Літак збили за допомогою ЗРК С-200. Це вже третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023, а 14 січня 2024 Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.