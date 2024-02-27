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Ворог вчора здійснив 55 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення

Зафіксовано 296 вибухів.

Ворог вчора здійснив 55 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вчора протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська ОВА. 

Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Дружбівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дронів (5 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів) та артилерійський обстріл (27 вибухів).

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух), мінометні обстріли (36 вибухів), артобстріли (14 вибухів) та обстріли з РСЗВ «Град» (27 вибухів).

Свеська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та ствольної артилерії (3 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів) та пуск ракет НАР з гвинтокрилу (7 вибухів).

Есманська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (23 вибухи) та артилерійські обстріли (13 вибухів). Внаслідок обстрілу 1 місцевий житель загинув, один поранений (доставлено до лікарні), зруйновано 4 приватні житлові будинки, пошкоджено гараж, трактор.

Краснопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (14 вибухів) та міномету (9 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (21 вибух) та мінометів (4 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ «Град» (6 вибухів).

Хотінська громада: були мінометний обстріл (4 вибухи), обстріли з САУ (10 вибухи) з РСЗВ (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи) та скидання КАБ (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів). Крім того, відбулося скидання 2 КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано атаку 4 КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Білопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 13 і дві ракети Х-59. Росіяни атакували з Воронезької та Курської області, а також з тимчасово окупованих територій.

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