У Полтавській області є часткове знеструмлення внаслідок російської атаки

На щастя, минулося без прямих влучань.

Уночі уламки російського безпілотника пошкодили електролінію в Лубенському районі Полтавської області. Станом на ранок без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачі.

Про це голова ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram. Він додав, що фахівці посилено працюють над відновленням постачання.

Про атаку на область Пронін уперше розповів близько 2:40.

"Влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає, на щастя", – зазначив він.