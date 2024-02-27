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У Полтавській області є часткове знеструмлення внаслідок російської атаки

На щастя, минулося без прямих влучань.

У Полтавській області є часткове знеструмлення внаслідок російської атаки
Фото: pixabay

Уночі уламки російського безпілотника пошкодили електролінію в Лубенському районі Полтавської області. Станом на ранок без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачі.

Про це голова ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram. Він додав, що фахівці посилено працюють над відновленням постачання.

Про атаку на область Пронін уперше розповів близько 2:40. 

"Влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає, на щастя", – зазначив він.

  • Російська армія цієї ночі вдарила балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із окупованих територій Херсонської та Донецької області та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ). ППО знищила дві ракети Х-59 і 11 "шахедів".
  • Під час повітряної тривоги в Україні російські "шахеди" наблизилися до Молдови. Молдовське міноборони запевнило, що на її територію зброя не залітала. 
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