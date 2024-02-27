Молдова запевняє, що російські безпілотники не летіли над її територією

Всі російські безпілотники були знешкоджені над Одещиною.

Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією ввечері 26 лютого над Україною, не пролетів над повітряним простором Молдови.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Молдови.

“Українська сторона нам підтвердила, що всі запущені на сьогодні безпілотники над Одеською областю були знищені або заглушені українською ППО”, - йдеться уповідомленні.

Перед тим Повітряні сили повідомляли про “невизначені БпЛА від кордону з Молдовою – у напрямку Хмельницького”.