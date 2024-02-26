Росіяни обстріляли Новомиколаївку на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти вдарили по Новомиколаївці, що на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
У результаті атаки була травмована 36-річна жінка, яка перебувала на території ферми. Медики надали їй допомогу на місці.
Потерпіла перебувала на території ферми.
Російські окупанти вдарили по Новомиколаївці, що на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
У результаті атаки була травмована 36-річна жінка, яка перебувала на території ферми. Медики надали їй допомогу на місці.