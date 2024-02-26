Росіяни обстріляли Новомиколаївку на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти вдарили по Новомиколаївці, що на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У результаті атаки була травмована 36-річна жінка, яка перебувала на території ферми. Медики надали їй допомогу на місці.