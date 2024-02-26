Головне за понеділок, 26 лютого: бої на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, саміт щодо підтримки України в Парижі

Бої під Мар’їнкою, 79 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відхід від Ласточкиного, новий пакет допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 733-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 лютого – в нашій новині.

Захисники відійшли від села Ласточкине Донецької області і організовують оборону, щоб не допустити просування окупантів. Загалом у зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни за добу збільшили кількість авіаударів та штурмових дій.

Ворог 45 разів бив із авіації, було 72 бойових зіткнення і здійснив 897 артилерійські обстріли і 83 удари дронами-камікадзе. Попри тиск росіяни, захисники ведуть активну оборону, повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

Найнапруженіша ситуація на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Зокрема на Авдіївському захисники відбили 25 атак противника, на Мар'їнському – 40 – це найбільший показник за декілька останніх днів.

"При цьому підрозділи Збройних Сил України здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка-Тоненьке-Бердичі і не допустити подальше просування противника далі в західному напрямку", – сказав Лиховій.

Російська армія стягує свої резерви на Харківський напрямок, їх основною ціллю є захоплення Куп'янська. Про це заявив речник ОСУВ Хортиця Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами Іллі Євлаша, ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Там ворог залучає важку техніку та збільшує кількість особового складу, не шкодуючи їх. Також армія РФ укріплює лінію кордону та посилює резерви підрозділами Росгвардії під Куп'янськом.

ЗСУ у свою чергу активно застосовують FPV-дрони, знищуючи до 60% техніки противника під час наступів зазначає речник.

"Ми зайняли досить потужні укріплення, збудували лінію оборони на Лимано-Куп'янському напрямку поблизу Куп’янська, обладнано дуже багато інженерних споруд", — розповів Євлаш.

Президент Володимир Зеленський узяв участь через відеозв'язок у рамках спеціального саміту щодо підтримки України в Парижі, організованого французьким лідером Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні. "Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан президент Франції. Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності, звісно, наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки", – сказав він.

За словами Зеленського, "все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед".

Німеччина надала новий пакет допомоги Україні.

Як ідеться на сайті німецького уряду, Києву передали 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу.

Що ще в переліку – в новині.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні крилатих ракет Taurus, які запитує Київ.

Про це він написав у соцмережі Х. Шольц послався на ризик втягнення Німеччини у війну.

"Німеччина – найбільший військовий прихильник України в Європі. Це залишається незмінним. Але ясно одне: ми не станемо учасником війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях", – написав він.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен висловив сподівання, що Німеччина зможе надати Україні ракети Taurus. Він підкреслив, що вважатиме надання ракет Taurus "важливим доповненням арсеналу ЗСУ".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!