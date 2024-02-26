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Зеленський узяв участь у спеціальному саміті щодо підтримки України в Парижі

Одна з головних тем – постачання зброї для України та безперервність підтримки.

Зеленський узяв участь у спеціальному саміті щодо підтримки України в Парижі
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський узяв участь через відеозв'язок у рамках спеціального саміту щодо підтримки України в Парижі, організованого французьким лідером Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан президент Франції. Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності, звісно, наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки", – сказав він.

За словами Зеленського, "все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед".

"Тому що кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи й узагалі вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця і рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", – зазначив Зеленський.

  • Сьогодні близько 20 лідерів із держав Євросоюзу зібралися сьогодні в Парижі, щоб направити російському президенту Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо намірів Європи й надалі підтримувати Україну.
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