Росія продовжує отримувати заборонені мікросхеми з Євросоюзу, – Bloomberg

Росія продовжує отримувати заборонені мікросхеми саме з ЄС через треті країни, але заборонені товари на "десятки мільйонів євро" продовжують надходити саме із Євросоюзу, пише Bloonberg.

Країни Європейського Союзу все ще роблять недостатньо для того, щоб перешкодити Росії отримувати підсанкційні технології для використання в озброєнні для ведення війни проти України.

Як зазначили агенству чиновники, обізнані з цим питанням, майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "пріоритетних товарів", які потрапили до Росії з ЄС за перші дев'ять місяців 2023 року, були відправлені безпосередньо з Європи.

Серед країн, які брали участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС з Росією були Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія та Китай, а також – Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменія.

За словами чиновника, який спирався на внутрішні оцінки торговельних потоків, Росія основну частину імпорту отримує через треті країни, але заборонені товари на "десятки мільйонів євро" продовжують надходити з самого Євросоюзу – незважаючи на 13 пакетів санкцій.

Більша частина цієї торгівлі відбувається через мережі тисяч дочірніх компаній за межами ЄС – переважна більшість з яких базується в Китаї – часто в кілька етапів через різні юрисдикції. Поставки важко відстежити, оскільки в них регулярно беруть участь ланцюжки з кількох постачальників, а іноді й перепродавців, які можуть використовувати старі запаси.

Однак внутрішня оцінка ЄС свідчить про те, що частина торгівлі відбувається всередині Євросоюзу. Держави-члени, які відповідають за застосування санкцій, і компанії, свідомо чи несвідомо, роблять занадто мало, щоб зупинити її, кажуть чиновники. За словами одного з чиновників, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських фірм, які працюють за кордоном, виробляють підсанкційні товари та експортують їх до Росії через посередників.

Минулого року РФ в обхід західним санкціям вдалося імпортувати мікросхеми американського та європейського виробництва на суму понад мільярд доларів.