Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСвіт

Цукерберг обговорив із прем'єром Японії питання штучного інтелекту

Уряд і корпоративний сектор Японії прагнуть надолужити втрачене у створенні ШІ.

Цукерберг обговорив із прем'єром Японії питання штучного інтелекту
Марк Цукерберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор META Марк Цукерберг провів зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, на якій сторони обговорили питання штучного інтелекту, повідомляє Reuters.

Засновник Facebook відвідує Азію. Раніше повідомлялося, що Цукерберг поїде до Південної Кореї наприкінці лютого для перемовин зі Samsung Electronics щодо ШІ.

"У нас відбулася хороша, продуктивна розмова про штучний інтелект і майбутнє технологій", - сказав Цукерберг у короткому коментарі журналістам у резиденції прем'єр-міністра в Токіо. 

Як відомо, уряд і корпоративний сектор Японії прагнуть надолужити втрачене у створенні штучного інтелекту. Минулого року Кісіда зустрівся з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом та гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом. Тоді ішлося про регулювання й інфраструктуру штучного інтелекту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies