Дуда про спецсаміт союзників України у Парижі: Говорили про боєприпаси, розмінування і спільне виробництво ракет

Президент Польща Анджей Дуда розповів подробиці спеціального саміту союзників України, який відбувся 26 лютого у Парижі.

Як передає RMF24, на заході йшлося про зміцнення співпраці на підтримку Києва.

За словами польського президента, союзники обговорили постачання боєприпасів.

"Сподіваюся, що найближчим часом разом ми зможемо підготувати значні постачання боєприпасів для України, тому що це найголовніше... Це те, що Україні потрібно найбільше, це те, про що останнім часом багато разів говорив Президент України Володимир Зеленський. Це дуже конкретна відповідь не лише європейських лідерів, тому що тут також були представники Канади та США", – сказав Дуда.

Також ішлося про інші форми підтримки України. Зокрема, обговорювали допомогу в розмінуванні, а також навчання підтримці охорони кордону, наприклад кордону з Білоруссю, де - як підкреслив Дуда, "звичайно немає війни, але яка з точки зору України є значною загрозою і також вимагає активних дій українських сил".

Президент Польщі зазначив, що є дуже різний потенціал союзників щодо розмінування. Тут і приватні поліцейські сили, які теж мають саперів та можуть надати підтримку Україні.

Союзники обговорили промислове співробітництво з Києвом, наприклад, у ракетній галузі. Дуда сказав, що "Україна має власне ракетне виробництво, але можна передати і зробити доступними сучасні технології, які є в розпорядженні західних країн".

"Насамперед - країн НАТО, які сьогодні могли б модернізувати українське виробництво і зробити Україну здатною виробляти набагато сучасніші, ніж раніше, ракети для власної оборони", – пояснив Дуда.

Польський президент наголосив, що обговорювали питання відправлення військових до України і що навколо нього розгорілася "найгостріша дискусія". Дуда сказав, що тут "не було абсолютно ніякої згоди" і "таких рішень абсолютно немає".

У саміті взяли участь президенти Фінляндії Саулі Нііністьо, Румунії Клаус Йоганніс, Литви Ґітанас Науседа, канцлери Німеччини Олаф Шольц, Австрії Карл Нехаммер, прем'єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо, Нідерландів Марк Рютте, Естонії Кая Каллас, Чехії Петр Фіала, Іспанії Педро Санчес та міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

Сполучені Штати представляв заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, а Канаду – міністр оборони Вільям Блер.

За даними Euractiv, лідери схвалили п’ять "категорій дій", над якими необхідно терміново працювати:

кіберзахист

спільне виробництво зброї та боєприпасів на території України

захист країн, які стикаються з прямою загрозою з боку Росії, насамперед Молдови

підтримка України на білоруському кордоні через залученням невійськовою сили

операції з розмінування.

Також з'явиться нова коаліція щодо ракет і бомб середньої та великої дальності.