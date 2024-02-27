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Старшому синові Трампа надіслали невідому речовину і погрозу смерті

Родина республіканця не вперше отримує конверти із загадковим білим порошком.

Старшому синові Трампа надіслали невідому речовину і погрозу смерті
Дональд Трамп з родиною
Фото: DW

Дональд Трамп-молодший, син експрезидента США, отримав на адресу свого будинку у Флориді лист, в якому містилася погроза смерті та невідома біла речовина. 

Як повідомляє Bloomberg, старший син республіканця сам відкрив конверт. На місце були викликані представники спецслужб. За попередніми даними, білий порошок не становив загрози, проте його вивчення у лабораторії триває.

Для родини Дональда Трампа це далеко не перший подібний випадок. У 2018 році ексдружина Трампа-молодшого Ванесса навіть потрапила до лікарні після того, як відкрила конверт із білою речовиною, хоча пізніше порошок визнали нешкідливим. А за два роки до того такий само "лист" отримав інший син Трампа, Ерік. Ще два конверти були надіслані на адресу передвиборчого штабу у "Трамп Тауерс". В усіх випадках речовина виявлялася нетоксичною.

 

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