У Держдепі США хочуть від України більше боротьби з корупцією

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив про здатність України "робити більше" задля боротьби з корупцією під час брифінгу, розшифровку якого оприлюднено на сайті відомства.

Запитання журналіста стосувалося певного "звіту про корупцію всередині української оборонної галузі", відповідно до якого нібито сталося "розкрадання сотні тисяч артилерійських боєприпасів на десятки мільярдів". Представник ЗМІ хотів, щоб посадовець розповів, чи мають США підтвердження цієї інформації.

Міллер відповів, що не знає, про який звіт йдеться. Він також додав, що США "тривалий час спілкуються з українським урядом щодо необхідності антикорупційних заходів" і "за останні пару років побачили низку таких дій". Проте, за словами речника, "вони можуть робити більше". Цікаво, що у стенограмі зафіксовано обмовку Міллера: спершу він сказав "ми можемо", а потім виправився на "вони".