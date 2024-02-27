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Пентагон пробачив Ллойда Остіна за приховування госпіталізації

Міністерство оборони оприлюднило звіт, згідно з яким у діях урядовця не було ознак злого наміру.

Пентагон пробачив Ллойда Остіна за приховування госпіталізації
Ллойд Остін
Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін не мав злого наміру та не намагався ввести в оману посадових осіб, коли приховав факт своєї госпіталізації. Такого висновку дійшли у Пентагоні після проведення внутрішнього розслідування. 

Як пише BBC, звіт комісії Міноборони на трьох сторінках підтверджує відсутність провини Остіна. Попри це, йому все ще доведеться виправдовуватися за свій вчинок перед комітетом Палати представників Конгресу, куди міністра запрошено цього тижня.

    

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