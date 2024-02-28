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Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військових комплексах Хезболли

Також Ізраїль вдарив по терористам.

Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військових комплексах Хезболли
Ізраїльскі винищувачі (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати ударів по Хезболлі та терористам.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

У вівторок, 27 лютого, винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військовій інфраструктурі Хезболли, а літак вдарив по осередку терористів у районі Айта-еш-Шаб. 

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Крім того, протягом дня ЦАХАЛ завдав ударів по ряду додаткових об’єктів інфраструктури терористів у цьому районі.

  • У жовтні минулого року ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час. Обидві сторони регулярно завдають вдаємних ударів по територіях.

  • 2 січня, на півдні столиці Лівану, міста Бейрут, внаслідок вибуху загинув заступник з політичних питань "Хезболли" шейх Салех аль-Арурі та двоє лідерів бригад "Аль-Кассам". 

  • Нещодавно Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану. План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на 10 кілометрів вглиб території Лівану. 

  • У січні "Хезболла" заявила про атаку на ізраїльський ключовий командний центр, проте Ізраїль повідомив, що руйнувань і поранених немає. Зокрема, "Хезболла" заявила про атаку безпілотниками на ключову ізраїльську військову базу в Цфаті.

  • 14 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила по селах та містах на півдні Лівану. Атака стала відповіддю на ракетний обстріл ліванського шиїтського радикального угруповання “Хезболла”, унаслідок якого загинув ізраїльський солдат.
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