Російська окупаційна армія протягом дня завдала по Нікопольському району Дніпропетроської області 10 ударів безпілотниками та 5 років обстрілювала із артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетроської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цілий день російська армія гатила по Нікопольщині. Райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. На щастя, люди вціліли. Але не обійшлося без руйнувань. Пошкоджені комунальне підприємство та агрофірма", – зазначив Лисак.

Фото: Дніпропетроська ОВА Обстріл Нікопольщини, 27.02.2024

Фото: Дніпропетроська ОВА Обстріл Нікопольщини, 27.02.2024

Начальник Дніпропетроської ОВА додав, що понівечені й приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач.

Зайнялися вантажівка і суха трава. Обидві пожежі вже приборкали.