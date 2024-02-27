Російська окупаційна армія протягом дня завдала по Нікопольському району Дніпропетроської області 10 ударів безпілотниками та 5 років обстрілювала із артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетроської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Цілий день російська армія гатила по Нікопольщині. Райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. На щастя, люди вціліли. Але не обійшлося без руйнувань. Пошкоджені комунальне підприємство та агрофірма", – зазначив Лисак.
Начальник Дніпропетроської ОВА додав, що понівечені й приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач.
Зайнялися вантажівка і суха трава. Обидві пожежі вже приборкали.
- Ввечері 26 лютого сили ППО збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник і крилаті ракети.
- Також через ворожий обстріл росіян, 26 лютого, постраждав 70-річний житель Нікопольського району. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Загалом ворог атакував території Нікопольського району 9 разів. Атакував безпілотниками й артилерією.