ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку

Сили оборони "стабілізували лінію оборони" в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.

Сили оборони відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку, водночас українським військовим вдалося відкинути ворога з околиць села Бердичі.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Наші війська здійснили відхід від невеликих сил Сєверне та Степове. У них на двох до війни було до 100 мешканців", — сказав він.

Речник додав, що бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі. "Ворог зазнав тут великих втрат".