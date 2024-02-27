ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку

Сили оборони відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку, водночас українським військовим вдалося відкинути ворога з околиць села Бердичі.
Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
"Наші війська здійснили відхід від невеликих сил Сєверне та Степове. У них на двох до війни було до 100 мешканців", — сказав він.
Речник додав, що бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі. "Ворог зазнав тут великих втрат".
- Командувач ОСУВ "Таврія" повідомляв, що Сили оборони "стабілізували лінію оборони" в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.
- У Третій штурмовій бригаді повідомили, що ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі. Основний напрямок тиску ворога –лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.