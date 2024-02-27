Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку

Сили оборони "стабілізували лінію оборони" в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.

ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку
Авдіївський напрямок. Прикордонники разом з воїнами Сил безпеки й оборони захищають заздалегідь підготовлені позиції
Фото: Держприкордонслужба

Сили оборони відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку, водночас українським військовим вдалося відкинути ворога з околиць села Бердичі.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Наші війська здійснили відхід від невеликих сил Сєверне та Степове. У них на двох до війни було до 100 мешканців", — сказав він.

Речник додав, що бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі. "Ворог зазнав тут великих втрат".

  • Командувач ОСУВ "Таврія" повідомляв, що Сили оборони "стабілізували лінію оборони" в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.
  • У Третій штурмовій бригаді повідомили, що ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі. Основний напрямок тиску ворога –лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies