Речник Повітряних сил: На лінію фронту Росія скерувала рекордну кількість безпілотників

На лінії фронту фіксують рекордну кількість ворожих безпілотників.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зараз на лінії фронту рекордна кількість безпілотників - дуже багато на південному напрямку. По Дніпру фактично висять БпЛА різних типів - Supercam, Zala, "Орлан". Так само на Харківщині і, зрештою, по всій лінії розмежування", - розповів Ігнат.

Речник ПС додав, що окупанти активізують повітряну розвідку, бо "хочуть побачити більше, очевидно, для того щоб планувати свої бойові дії".

Ігнат зауважив, що вже три доби поспіль Росія не підіймає в повітря літаки А-50 після того, один днями збили українські військові.

"Вже три доби нема. В них кожен день літав в супроводі Іл-22", - сказав речник Повітряних сил, додавши, що дрони не заміняють збиті борти такого типу, оскільки в кожного виду техніки свої функції та особливості збору даних.

Збиття літаків А-50