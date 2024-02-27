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​Британське Міноборони: У Росії залишилося сім бортів А-50

Малоймовірно, що останній літак росіяни збили самі, переконані британці.

​Британське Міноборони: У Росії залишилося сім бортів А-50
літак А-50
Фото: mil.in.ua

У Росії залишилися ще сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як зазначає британське Міноборони, востаннє літак А-50 знищили 23 лютого, при цьому, ймовірно, ракетою класу "земля-повітря".

"Існує мала ймовірність того, що росіяни випадково збили свій літак, намагаючись його захистити", - зауважили в Міноборони, коментуючи заяву росіян, що начебто це їхня ППО збила борт.

Росія розпочала експлуатацію літаків А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року. Цьогоріч 14 січня Україна успішно завдала удару по А-50 у цьому районі. "Це змусило російських політиків задуматися про безпечніші зони експлуатації літака. Цей останній успіх України продемонстрував нездатність Росії захистити цінні авіаційні активи. Це ставить під сумнів ефективність російських планів у галузі авіації", - вважають британці.

Міноборони додало, що окупанти зможуть перекрити втрату А-50, оскільки в них лишилося сім таких бойових літаків. Але втрата двох досвідчених екіпажів за короткий проміжок часу, швидше за все, призведе до подальшої напруги і деморалізації тих сил, які залишилися.

"Цілком імовірно, що російські ВПС знову розглянуть можливість використання інших місць проведення операцій, але Україна демонструє здатність швидко адаптуватися та продовжує становити загрозу", - зазначило британське відомство.

Збиття літаків А-50

  • Росіяни спершу втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною у січні. Також тоді повідомляли про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.
  • Увечері 23 лютого українські військові збили ще один літак А-50. Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. У ГУР потім повідомили, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака зафіксували поблизу міста Єйськ.

Чому А-50 є важливою ціллю для України

  • А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання "Вега". Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.
  • За радянських часів промисловість встигла виробила близько 31 борту, до наших часів “живих” бортів залишилося не багато, всього близько 12 у різних варіаціях: 9 на озброєнні ПКС РФ у варіаціях А-50 и А-50У (3 і 6 відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.
  • Літак обладнаний радіотехнічним комплексом "Шмель"на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".
  • На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу, а бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку. Разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.
  • Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.
  • Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки – до 450.
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