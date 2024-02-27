​Британське Міноборони: У Росії залишилося сім бортів А-50

У Росії залишилися ще сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як зазначає британське Міноборони, востаннє літак А-50 знищили 23 лютого, при цьому, ймовірно, ракетою класу "земля-повітря".

"Існує мала ймовірність того, що росіяни випадково збили свій літак, намагаючись його захистити", - зауважили в Міноборони, коментуючи заяву росіян, що начебто це їхня ППО збила борт.

Росія розпочала експлуатацію літаків А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року. Цьогоріч 14 січня Україна успішно завдала удару по А-50 у цьому районі. "Це змусило російських політиків задуматися про безпечніші зони експлуатації літака. Цей останній успіх України продемонстрував нездатність Росії захистити цінні авіаційні активи. Це ставить під сумнів ефективність російських планів у галузі авіації", - вважають британці.

Міноборони додало, що окупанти зможуть перекрити втрату А-50, оскільки в них лишилося сім таких бойових літаків. Але втрата двох досвідчених екіпажів за короткий проміжок часу, швидше за все, призведе до подальшої напруги і деморалізації тих сил, які залишилися.

"Цілком імовірно, що російські ВПС знову розглянуть можливість використання інших місць проведення операцій, але Україна демонструє здатність швидко адаптуватися та продовжує становити загрозу", - зазначило британське відомство.

Збиття літаків А-50

Росіяни спершу втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною у січні. Також тоді повідомляли про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.

Увечері 23 лютого українські військові збили ще один літак А-50. Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. У ГУР потім повідомили, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака зафіксували поблизу міста Єйськ.

Чому А-50 є важливою ціллю для України