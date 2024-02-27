У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

Вранці, 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, партизани влаштували вибухи біля входу в офіс роспартії "єдина Росія" і неподалік від "виборчої дільниці".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Так, сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті", – зазначили в ЦНС.

Також додали, що окупаційна влада намагається приховати діяльність партизанів на захоплених територіях.

"Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності", – повідомили у Центрі.

Зазначається, що українців просять не брати участь у "виборах", які організовують у захоплених населених пунктах.

"Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці кремля під назвою «вибори». Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати «виборчий процес», понесе відповідальність за свої дії", – заявив Центр національного спротиву.