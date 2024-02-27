У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

Вранці, 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, партизани влаштували вибухи біля входу в офіс роспартії "єдина Росія" і неподалік від "виборчої дільниці".
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Так, сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті", – зазначили в ЦНС.
Також додали, що окупаційна влада намагається приховати діяльність партизанів на захоплених територіях.
"Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності", – повідомили у Центрі.
Зазначається, що українців просять не брати участь у "виборах", які організовують у захоплених населених пунктах.
"Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці кремля під назвою «вибори». Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати «виборчий процес», понесе відповідальність за свої дії", – заявив Центр національного спротиву.
- З 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочалося так зване «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ. Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна – члени «виборчкомів» зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи.
- Окупаційні "адміністрації" проводять обходи будинків на ТОТ України. Головною метою є збір інформації та агітація до "вибрів" Путіна.
- На тимчасово окуповані території України прибули спеціально підготовлені загони, які стежитимуть за роботою "виборчих комісій" на виборах Путіна та мають спрогнозувати рівень підтримки російського диктатора.
- Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.
- Тим часом МВС закликало українців на окупованих територіях не йти на псевдовибори. Тих, хто добровільно візьме участь у голосуванні, можуть притягнути до відповідальності за колабораціонізм.