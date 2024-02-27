Зрадник, який навів російські С-300 на багатоповерхівку у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми

За його «наведенням» 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді загинуло 5 людей, ще 5 отримали важкі поранення.

Реальний термін ув’язнення отримав резидент агентурної мережі ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ на Запоріжжя, повідомляє СБУ.

За його «наведенням» 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 5 людей, ще 5 – отримали важкі поранення.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в обласному центрі у грудні 2023 року.За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженим є ідеологічний прихильник рашизму. У жовтні 2023 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який прибув на ротацію до тимчасово окупованого Дніпрорудного, що на Запоріжжі.

Для вербування фігуранта окупанти залучили його знайомого – підприємця, який перебуває на тимчасово захопленій частині території регіону і співпрацює з російською спецслужбою.

З метою конспірації ворожий агент обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат у Телеграм-каналі.

Для збору розвідданих він організував власну групу інформаторів, до якої увійшло четверо мешканців обласного центру. Серед них – працівник міськводоканалу і торговий представник приватної компанії, які регулярно їздили містом.

За даними слідства, резидент використовував свою групу «втемну». При особистих зустрічах, де вони разом розпивали алкогольні напої, російський агент випитував «потрібну» інформацію під час довірливих розмов про обстановку в Запоріжжі.

Отримані відомості «Палестинець» месенджером відправляв «зв’язковому» ФСБ, який перебував у тимчасово окупованому Дніпрорудному.

Під час обшуків в оселях затриманого агента ФСБ та його інформаторів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

На підставі зібраних доказів суд визнав «Палестинця» винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Восени 2023 року отримав довічне ув’язнення чоловік, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА. Тоді загинула 31 людина. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.