Цивільні зазнали поранень у Красногорівці, Романівці і Костянтинівці.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранені 3 людини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено 3 людини: у Красногорівці, Романівці і Костянтинівці. У Курахівській громаді пошкоджено сільгосппідприємство в Острівському, обстріляні Ганівка і Веселий Гай. В Очеретинській громаді у Новоселівці Першій 1 будинок зруйновано, ще 1 пошкоджено.

Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки, обстріляні околиці Лиманської громади.

Бахмутський район. У Торецьку КАБами пошкоджено 10 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівка і 2 приватні будинки. Під вогнем Сіверськ та околиці Соледарської громади.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 245 осіб, у тому числі 63 дитини.

Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 13 і дві ракети Х-59. Росіяни атакували з Воронезької та Курської області, а також з тимчасово окупованих територій.