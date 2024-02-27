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На Херсонщині в результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, три людини дістали поранення​

У місті Херсон зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі.

На Херсонщині в результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, три людини дістали поранення​
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку і приватні житлові будинки, три людини дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Молодіжне, Нововоронцовку, Понятівку, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томину Балку, Козацьке, Новомиколаївку, Осокорівку, Садове, Дар'ївку, Антонівку, Станіслав, Степанівку, Одрадокам'янку, Токарівку, Зеленівку, Сонячне та місто Херсон", – написав він у Telegram.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено багатоповерхівку та 28 приватних будинків. В одному з районів міста Херсон зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, також пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі.

Крім того, внаслідок обстрілів у населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району та Станіслав Херсонського району пошкоджено господарську споруду та сільгосптехніку.

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