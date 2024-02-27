У Британії вкрали одяг для українських військових

Амуніцію для бійців, що навчаються у Сполученому Королівстві, надіслали Нідерланди.

Міністерство оборони Нідерландів на своєму сайті повідомило про прикрий інцидент: під час перевезення до Великої Британії одягу та спорядження для українських військових частину речей було вкрадено.

Амуніцію везли до Сполученого Королівства, щоб передати військовослужбовцям ЗСУ, які проходять там навчання за програмою "Interflex". Зловмисники викрали частину вантажу вночі, коли автомобіль, у якому везли речі, зробив зупинку. Для цього вони розрізали брезент.

Про крадіжку повідомили британській поліції, ведеться розслідування.