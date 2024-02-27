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Нідерланди дадуть 100 мільйонів євро на чеську ініціативу боєприпасів для України

Прем'єр Рютте також повідомив, що його країна завершує підготовку безпекової угоди з Україною.

Нідерланди дадуть 100 мільйонів євро на чеську ініціативу боєприпасів для України
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

За підсумками зустрічі лідерів 20 країн Європи у Парижі про нову допомогу для України повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

На своїй сторінці у мережі X голова нідерландського уряду заявив, що українці "відважно виборюють свою землю", проте "Росія тисне на фронті, і це підвищує вимоги до тих, хто допомагає захищатися". Тож країна надасть понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України. Рютте сподівається, що це дозволить швидко спрямувати українському війську сотні тисяч артилерійських снарядів.  

Також прем'єр зазначив, що "Путін готується до довгої війни, тож ми маємо показати йому, що час не на його боці". Тому Нідерланди вже фіналізують текст угоди про безпекові гарантії з Україною, яка має діяти впродовж принаймні 10 років.

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