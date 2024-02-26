Байден обговорить допомогу Україні з лідерами Конгресу

Президент Джо Байден зустрінеться у Білому домі з лідерами Конгресу, зокрема спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, пише Bloomberg.
У центрі зустрічі буде розблокування мільярдів доларів екстреної допомоги союзникам, включно з Україною, і запобігання зупинці роботи уряду США.
Байден обговорить “терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду”.
Офіс Джонсона підтвердив, що спікер планує взяти участь у зустрічі. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс також мають бути присутніми
Раніше ультрареспубліканці відмовилися підтримати законопроєкт про екстрену допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів.
“Ми повинні дістати ці гроші”, − заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
- Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
- На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт можуть схвалити не раніше середини березня.