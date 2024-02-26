Байден обговорить допомогу Україні з лідерами Конгресу

Президент Джо Байден зустрінеться у Білому домі з лідерами Конгресу, зокрема спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, пише Bloomberg.

У центрі зустрічі буде розблокування мільярдів доларів екстреної допомоги союзникам, включно з Україною, і запобігання зупинці роботи уряду США.

Байден обговорить “терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду”.

Офіс Джонсона підтвердив, що спікер планує взяти участь у зустрічі. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс також мають бути присутніми

Раніше ультрареспубліканці відмовилися підтримати законопроєкт про екстрену допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів.

“Ми повинні дістати ці гроші”, − заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні