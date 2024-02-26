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В Індії вантажний потяг проїхав понад 70 км без машиніста

Залізничники проводять розслідування інциденту.

В Індії вантажний потяг проїхав понад 70 км без машиніста
Фото: ANI

В Індії вантажний потяг проїхав понад 70 км без машиніста, пише BBC.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як поїзд на високій швидкості проноситься повз низку станцій.

Поїзд курсував без водія з Катуа в Джамму і Кашмірі до району Хошіарпур в Пенджабі.

Поїзд із 53 вагонами, який перевозив каміння, зупинився в Катуа для зміни екіпажу. Посадовці кажуть, що потяг почав рух після того, як машиніст і його помічник зійшли.

Поїзд рухався зі швидкістю майже 100 км/год і встиг проїхати близько п'яти станцій. Після того, як повідомили про рух поїзда, чиновники закрили залізничні переїзди на його шляху.

Потяг зупинили після того, як службовець залізниці поклав на рейки дерев’яні блоки. 

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але чиновники залізниці проводять розслідування і намагаються визначити точну причину руху потяга після зупинки в Катуа, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

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