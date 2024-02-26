Латвія вимагає замінити експортоване російське зерно в ЄС на українське

Латвія, яка заборонила імпорт російського зерна, вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки така продукція може бути замінена товарами з України.

Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, повідомив Укрінформ.

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії – ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку", – зазначив латвійський чиновник.

Він додав, що все, що імпортують з Росії, можуть імпортувати з України.

"І таким чином ми підтримаємо Україну, а не допомагатиме Росії підгодовувати її машину війни", – додав латвійський міністр.

Нещодавно Латвія заборонила імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Російської Федерації та Республіки Білорусь. 22 лютого Сейм прийняв відповідні поправки до Закону про сільське господарство та розвиток сільських територій.