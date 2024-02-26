Очільник МЗС Хорватії назвав Вучича “російським сателітом”, Сербія висловила протест

Сербія в неділю висловила протест посольству Хорватії в Белграді після того, як міністр закордонних справ Хорватії назвав президента Сербії Александра Вучича російським “сателітом”
Про це пише Politico.
Очільник хорватського МЗС Гордан Грлич Радман заявив телеканалу N1, що Вучичу доведеться визначитися, на чиєму він боці − Росії чи ЄС, − “тому що сидіти на двох стільцях одночасно неможливо і незручно”.
Назвавши Вучича “сателітом” Росії, Грлич Радман додав, що “злочинний вплив Росії на Західних Балканах не допустять”.
Вучич відповів, що Грлич Радман “не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії”.
“Я ніколи не був чиїмось слугою, чого не можна сказати про Грлича Радмана”, − додав Вучич.
Міністерство закордонних справ Сербії назвало коментарі хорватського міністра “неприйнятними”. Його зауваження “є подальшим продовженням нарощування атмосфери ненависті до Республіки Сербія та сербського народу та порушують спільну політику сприяння миру та стабільності в регіоні”, заявили в сербському міністерстві.
- Раніше президент Сербії назвав росіян "дружнім народом" і пообіцяв старатися не впроваджувати проти них санкції. Вучич дав інтерв'ю топовому пропагандистському ресурсу Росії, в якому декілька разі наголосив на "братерстві" і "приятельстві" його громадян із росіянами.
- Вучич до дружніх країн зараховував і Україну. У серпні 2023 він мав зустрів із українським президентом в Афінах.
- Понад тиждень тому під час карнавальної ходи у Хорватії спалили ляльок із зображенням президентів Вучича та Путіна на віслюках. Посольство Хорватії в Белграді отримало ноту протесту.