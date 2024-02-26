Очільник МЗС Хорватії назвав Вучича “російським сателітом”, Сербія висловила протест

"Вучичу доведеться визначитися, на чиєму він боці − Росії чи ЄС, − “тому що сидіти на двох стільцях одночасно неможливо і незручно”, заявив Гордан Грлич Радман.

Сербія в неділю висловила протест посольству Хорватії в Белграді після того, як міністр закордонних справ Хорватії назвав президента Сербії Александра Вучича російським “сателітом”

Про це пише Politico.

Очільник хорватського МЗС Гордан Грлич Радман заявив телеканалу N1, що Вучичу доведеться визначитися, на чиєму він боці − Росії чи ЄС, − “тому що сидіти на двох стільцях одночасно неможливо і незручно”.

Назвавши Вучича “сателітом” Росії, Грлич Радман додав, що “злочинний вплив Росії на Західних Балканах не допустять”.

Вучич відповів, що Грлич Радман “не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії”.

“Я ніколи не був чиїмось слугою, чого не можна сказати про Грлича Радмана”, − додав Вучич.

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман

Міністерство закордонних справ Сербії назвало коментарі хорватського міністра “неприйнятними”. Його зауваження “є подальшим продовженням нарощування атмосфери ненависті до Республіки Сербія та сербського народу та порушують спільну політику сприяння миру та стабільності в регіоні”, заявили в сербському міністерстві.