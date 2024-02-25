Страйк працівників Ейфелевої вежі: сторони досягнули угоди

Ейфелева вежа в Парижі мала сьогодні знову відкритися для відвідувачів після того, як була закрита шість днів через страйки, пише BBC.

Працівники, які займаються обслуговуванням знаменитої пам’ятки, вийшли на протест через незгоду з бізнес-моделлю роботи підприємства-оператора вежі “Société d'Exploitation de la Tour Eiffel” (SETE).

Вони стверджують, що оператор завищує кількість майбутніх відвідувачів і недооцінює вартість обслуговування та ремонту. SETE звинуватили у пошуку прибутку в короткостроковій перспективі.

Страйкарі також занепокоєні станом пам’ятника. Монумент не перефарбовували вже 14 років, а не сім, як зазвичай. Окрім того, від графіка відстають інші ремонтні роботи.

У SETE сьогодні заявили про досягнення угоди з профспілками, яка передбачає створення органу, який контролюватиме роботу компанії, фінансування робіт та отримані доходи. Обидві сторони також домовилися, що до 2031 року у ремонтні роботи та обслуговування пам’ятки вкладуть близько 380 мільйонів євро інвестицій.

Фото: EPA/UPG Страйк працівників, які обслуговують Ейфелеву вежу в Парижі, 22 лютого 2024 року

Міністр культури Франції Рашида Даті запропонувала класифікувати Ейфелеву вежу як “історичний пам’ятник”, щоб дозволити державі у разі потреби допомогти у фінансуванні робіт.

Зазначимо, ті, хто купили квитки на вежу і не змогли ними скористатися під час страйку, отримають відшкодування за бронювання. Загалом страйк призвів до втрати близько 100 000 відвідувань.