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Страйк працівників Ейфелевої вежі: сторони досягнули угоди

Знаменита пам'ятка має сьогодні знову запрацювати.

Страйк працівників Ейфелевої вежі: сторони досягнули угоди
Фото: EPA/UPG

Ейфелева вежа в Парижі мала сьогодні знову відкритися для відвідувачів після того, як була закрита шість днів через страйки, пише BBC.

Працівники, які займаються обслуговуванням знаменитої пам’ятки, вийшли на протест через незгоду з бізнес-моделлю роботи підприємства-оператора вежі “Société d'Exploitation de la Tour Eiffel” (SETE). 

Вони стверджують, що оператор завищує кількість майбутніх відвідувачів і недооцінює вартість обслуговування та ремонту. SETE звинуватили у пошуку прибутку в короткостроковій перспективі.

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Страйкарі також занепокоєні станом пам’ятника. Монумент не перефарбовували вже 14 років, а не сім, як зазвичай. Окрім того, від графіка відстають інші ремонтні роботи.

У SETE сьогодні заявили про досягнення угоди з профспілками, яка передбачає створення органу, який контролюватиме роботу компанії, фінансування робіт та отримані доходи. Обидві сторони також домовилися, що до 2031 року у ремонтні роботи та обслуговування пам’ятки вкладуть близько 380 мільйонів євро інвестицій. 

Страйк працівників, які обслуговують Ейфелеву вежу в Парижі, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Страйк працівників, які обслуговують Ейфелеву вежу в Парижі, 22 лютого 2024 року

Міністр культури Франції Рашида Даті запропонувала класифікувати Ейфелеву вежу як “історичний пам’ятник”, щоб дозволити державі у разі потреби допомогти у фінансуванні робіт.

Зазначимо, ті, хто купили квитки на вежу і не змогли ними скористатися під час страйку, отримають відшкодування за бронювання. Загалом страйк призвів до втрати близько 100 000 відвідувань.

  • Страйкарі також заявляли, що брак фінансування, через яке проводять неякісні ремонти, наразить на небезпеку тих, хто захоче піднятися на верхівку Ейфелевої вежі, а таких щороку налічується близько шести мільйонів. 
  • Це вже другий “удар” по пам'ятці за останні три місяці, у той час як Париж готується до проведення літніх Олімпійських ігор цього літа.
  • Востаннє Ейфелеву вежу закривали 27 грудня, працівники провели акцію знову ж таки проти її управління – з нагоди сторіччя смерті творця вежі Гюстава Ейфеля.
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