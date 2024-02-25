Голова СЗР: за два роки в Росії почали переслідування з політичних мотивів понад 1800 осіб

На його думку, це, а також смерть політика Олексія Навального, є ознакою страху Росії.

Одним із основних наративів росіян є підрив легітимності влади в Україні. Але є ознаки того, що російська влада сама боїться за свою легітимність, і через це проводить репресії.

Масштаб репресій давно не поступається брежнєвськім та хрущовським часам, а за розміром строків ув'язнення вже давно дійшов часів Сталіна. Про це керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко сказав на форумі "Україна. Рік 24".

"Станом на початок 2024 року фігурантом політично вмотивованих кримінальних переслідувань вважаються 1871 особа. До ймовірно репресованих політв'язнів відносять понад 605 осіб", – сказав він.

Литвиненко навів офіційні дані, за якими за понад 30 років, із 1956 по 1989, в СРСР за політичним статтями були засуджені близько 8145 осіб. В сучасній же Росії за два роки почали переслідувати вже близько 1900 "політичних".

"Смерть у колонії російського опозиціонера Навального і особливо спекуляції довкола процесу видачі його тіла стали ще одним штрихом у портрет сучасної Росії", – додав він.

Литвиненко вважає, що це є сигналом того, що РФ боїться.

Він також додав, що, за наявними даними, 75% виборців братимуть участь у виборах президента РФ цього року і проголосують за Володимира Путіна. Вибори будуть "сумнівно легітимними". Також росіяни проведуть незаконні "вибори" на окупованій території і можуть заявити, що у них взяли участь близько 96% виборців.