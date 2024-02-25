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Польські фермери відновили блокування пукнту пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні з Україною

У черзі на кордоні стоять тисячі вантажівок.

Польські фермери відновили блокування пукнту пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні з Україною
Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Майже 2,5 тисячі вантажівок стоять у черзі на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні з Україною через поновлення блокади польскими фермерами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами речника, аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований, протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.

"По всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні - це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг"символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає", — зазначив Демченко.

Вчора польські фермери призупинили страйк на пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у зв'язку з з річницею початку повномасштабної війни в Україні.

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