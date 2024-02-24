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Президент Польщі Дуда запевнив, що підтримка України залишається незмінною

Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати.

Президент Польщі Дуда запевнив, що підтримка України залишається незмінною
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся з нагоди другої річниці повномасштабної війни і запевнив, що підтримка Варшавою Києва у боротьбі з російською агресією залишиться незмінною.

Відповідну заяву він опублікував в мережі X.

"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Сьогодні ця підтримка все ще вкрай необхідна. Не зважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати", — заявив він.

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