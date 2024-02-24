Президент Польщі Дуда запевнив, що підтримка України залишається незмінною

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся з нагоди другої річниці повномасштабної війни і запевнив, що підтримка Варшавою Києва у боротьбі з російською агресією залишиться незмінною.
Відповідну заяву він опублікував в мережі X.
"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Сьогодні ця підтримка все ще вкрай необхідна. Не зважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати", — заявив він.
Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024