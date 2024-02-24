​Президентка Єврокомісії передала пів сотні авто для потреб прокурорів і поліцейських у прифронтових регіонах

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським прокурорам і поліцейським нові автомобілі для роботи у прифронтових регіонах.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Загалом йдеться про 50 автомобілів.
Ляєн передала ключі Генеральному прокурору Андрієві Костіну та міністру внутрішніх справ Ігореві Клименку. Разом вони оглянули позашляховики. Зокрема, 20 з них призначені для потреб прокурорів, найближчим часом їх відправлять у в регіони, які найбільше потерпають від обстрілів росіян.
Костін зазначив, що Україна високо цінує зусилля Єврокомісії, Представництва ЄС в Україні, GIZ та всіх партнерів, які допомогли у передачі цих авто.
- Президентка Єврокомісії перебуває 24 лютого з візитом в Україні у другу річницю російського повномасштабного вторгнення.