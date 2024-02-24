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​Президентка Єврокомісії передала пів сотні авто для потреб прокурорів і поліцейських у прифронтових регіонах

20 позашляховиків призначені для потреб прокурорів.

​Президентка Єврокомісії передала пів сотні авто для потреб прокурорів і поліцейських у прифронтових регіонах
Урсула фон дер Ляєн і Андрій Костін
Фото: Офіс Генпрокурора

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським прокурорам і поліцейським нові автомобілі для роботи у прифронтових регіонах.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Загалом йдеться про 50 автомобілів.

Позашляховики для потреб українським прокурорів і поліцейських
Фото: ОГП
Позашляховики для потреб українським прокурорів і поліцейських

Ляєн передала ключі Генеральному прокурору Андрієві Костіну та міністру внутрішніх справ Ігореві Клименку. Разом вони оглянули позашляховики. Зокрема, 20 з них призначені для потреб прокурорів, найближчим часом їх відправлять у в регіони, які найбільше потерпають від обстрілів росіян.

Костін зазначив, що Україна високо цінує зусилля Єврокомісії, Представництва ЄС в Україні, GIZ та всіх партнерів, які допомогли у передачі цих авто. 

  • Президентка Єврокомісії перебуває 24 лютого з візитом в Україні у другу річницю російського повномасштабного вторгнення.
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