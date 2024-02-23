НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми

Ростислав, маючи приватний інтерес у сфері енергетики, створив відповідний комітет при ОПУ, а його рішення сприяли успішності бізнесу його брата.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративне правопорушення щодо заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. У НАЗК повідомили, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У 2022 Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, де сам головував. Учасниками засідань були ключові інституції, дотичні до сфери енергетики.

Шурма мав приватний інтерес у цій сфері, і він не повідомив про конфлікт інтересів.

"НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел", – йдеться у повідомленні НАЗК.

Сам Ростислав Шурма з 2019 по 2021 входив до складу наглядової ради інвестфонду "Геліос", що є співзасновником трьох компаній брата.

"Станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у ДП «Гарантований покупець» була суттєва заборгованість по розрахункам за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, придбану у компаній Олега Шурми. Сума заборгованості перед останніми сукупно складала майже 254 млн грн", – пояснили в НАЗК.

Джерелом для розрахунку з указаними компаніями можуть бути кошти ПАТ "НЕК Укренерго", що надходять ДП "Гарантований покупець" як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

"Прагнучи забезпечити ДП «Гарантований покупець» додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ «НЕК "Укренерго"» та ДП «Гарантований покупець» підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року", – зазначили в НАЗК.

Таким чином рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями.

"Складений НАЗК за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду. У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", – додали в агентстві.

Фото: НАЗК