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НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми

Ростислав, маючи приватний інтерес у сфері енергетики, створив відповідний комітет при ОПУ, а його рішення сприяли успішності бізнесу його брата. 

НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми
Фото: Макс Требухов

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративне правопорушення щодо заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. У НАЗК повідомили, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

У 2022 Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, де сам головував. Учасниками засідань були ключові інституції, дотичні до сфери енергетики. 

Шурма мав приватний інтерес у цій сфері, і він не повідомив про конфлікт інтересів. 

"НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел", – йдеться у повідомленні НАЗК.

Сам Ростислав Шурма з 2019 по 2021 входив до складу наглядової ради інвестфонду "Геліос", що є співзасновником трьох компаній брата. 

"Станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у ДП «Гарантований покупець» була суттєва заборгованість по розрахункам за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, придбану у компаній Олега Шурми. Сума заборгованості перед останніми сукупно складала майже 254 млн грн", – пояснили в НАЗК.

Джерелом для розрахунку з указаними компаніями можуть бути кошти ПАТ "НЕК Укренерго", що надходять ДП "Гарантований покупець" як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

"Прагнучи забезпечити ДП «Гарантований покупець» додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ «НЕК "Укренерго"» та ДП «Гарантований покупець» підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року", – зазначили в НАЗК.

Таким чином рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями.

"Складений НАЗК за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду. У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", – додали в агентстві. 

Фото: НАЗК

  • Компанії брата Шурми Олега отримували з державного бюджету сплату за електроенергію зі сонячних станцій, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни.
  • Ростислав Шурма визнав це, але стверджує, що компанії його брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок". Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, "дуже маніпулятивним і неправдивим". 
  • За даними ZN.UA, родина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди. 
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