Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Судитимуть учасників масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організував ексвоєнком
Судитимуть учасників масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організував ексвоєнком
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
ГоловнаПолітика

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Під час розмови обговорили євроінтеграцію України та ситуацію українсько-польському кордоні.

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Цінуємо вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сьогодні саме Європейський Союз посилає правильний сигнал решті світу”, – сказав Володимир Зеленський.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні, президент Зеленський наголосив, що Україна готова до консультацій з метою швидкого та справедливого розв’язання ситуації.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також глава держави відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС - така підтримка не менш важлива під час війни, ніж підтримка зброєю.

Зеленський та Мішель обговорили прогрес України на шляху до фактичного початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Президент України поінформував про виконання нашою країною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Єврокомісії в березні 2024 року.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодились, що необхідно швидко схвалити переговорні рамки, необхідні для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні 2023 року.

Крім того, президенти України та Європейської ради приділили увагу підготовці ювілейного, 25-го, саміту Україна – Європейський Союз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies