Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Під час розмови обговорили євроінтеграцію України та ситуацію українсько-польському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Цінуємо вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сьогодні саме Європейський Союз посилає правильний сигнал решті світу”, – сказав Володимир Зеленський.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні, президент Зеленський наголосив, що Україна готова до консультацій з метою швидкого та справедливого розв’язання ситуації.

Також глава держави відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС - така підтримка не менш важлива під час війни, ніж підтримка зброєю.

Зеленський та Мішель обговорили прогрес України на шляху до фактичного початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Президент України поінформував про виконання нашою країною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Єврокомісії в березні 2024 року.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодились, що необхідно швидко схвалити переговорні рамки, необхідні для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні 2023 року.

Крім того, президенти України та Європейської ради приділили увагу підготовці ювілейного, 25-го, саміту Україна – Європейський Союз.