Дмитро Кулеба зустрівся із польськими політиками та обговорив ситуацію на кордоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Варшаві зустрівся із головою кабінету прем’єр-міністра Польщі Павлем Грасем та головою комісії зовнішніх відносин Сейму Павлем Ковалем.
Як повідомив Дмитро Кулеба у соцмережі Х (Twitter), зустріч тривала понад годину.
"Обидва уряди націлені на вирішення проблемних питань. Ціную рішення, які дозволять безперешкодно доставляти в Україну військові та гуманітарні вантажі", – зазначив міністр.
Він додав, що обговорив із польськими політиками подальші спільні зусилля щодо збільшення обсягів військової допомоги.
"Київ і Варшава чітко розуміють, хто наш спільний ворог", – резюмував глава МЗС.
In Warsaw, I had a candid conversation with the Polish Prime Minister's Chief of Cabinet @PawelGras and the Chairman of the Sejm's Foreign Relations Committee @PawelKowalPL that lasted over an hour.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2024
Both governments are aiming to resolve problematic issues.
I appreciate the… pic.twitter.com/q4gShJfczl
Якою є ситуація на кордоні
- 9 лютого поляки відновили блокування українського кордону. Це сталося після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- 20 лютого польські мітингарі вже вдруге висипали українське зерно. Вони сказали, що такі в них емоції. Ці вагони мали йти транзитом до Німеччини. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
- Раніше міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Президент України вчора у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.
- Польський президент Анджей Дуда підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні, де фермери блокують українські вантажі.
- Згодом польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок".
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