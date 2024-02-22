Дмитро Кулеба зустрівся із польськими політиками та обговорив ситуацію на кордоні

За словами глави МЗС, обидва уряди націлені на вирішення проблемних питань.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Варшаві зустрівся із головою кабінету прем’єр-міністра Польщі Павлем Грасем та головою комісії зовнішніх відносин Сейму Павлем Ковалем.

Як повідомив Дмитро Кулеба у соцмережі Х (Twitter), зустріч тривала понад годину.

"Обидва уряди націлені на вирішення проблемних питань. Ціную рішення, які дозволять безперешкодно доставляти в Україну військові та гуманітарні вантажі", – зазначив міністр.

Він додав, що обговорив із польськими політиками подальші спільні зусилля щодо збільшення обсягів військової допомоги.

"Київ і Варшава чітко розуміють, хто наш спільний ворог", – резюмував глава МЗС.

In Warsaw, I had a candid conversation with the Polish Prime Minister's Chief of Cabinet @PawelGras and the Chairman of the Sejm's Foreign Relations Committee @PawelKowalPL that lasted over an hour.



Both governments are aiming to resolve problematic issues.



I appreciate the… pic.twitter.com/q4gShJfczl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2024

Якою є ситуація на кордоні