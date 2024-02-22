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Дмитро Кулеба зустрівся із польськими політиками та обговорив ситуацію на кордоні

За словами глави МЗС, обидва уряди націлені на вирішення проблемних питань.

Дмитро Кулеба зустрівся із польськими політиками та обговорив ситуацію на кордоні
Кулеба зустрівся із польськими політиками
Фото: Соцмережа Х (Twitter) Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Варшаві зустрівся із головою кабінету прем’єр-міністра Польщі Павлем Грасем та головою комісії зовнішніх відносин Сейму Павлем Ковалем.

Як повідомив Дмитро Кулеба у соцмережі Х (Twitter), зустріч тривала понад годину. 

"Обидва уряди націлені на вирішення проблемних питань. Ціную рішення, які дозволять безперешкодно доставляти в Україну військові та гуманітарні вантажі", – зазначив міністр.

Він додав, що обговорив із польськими політиками подальші спільні зусилля щодо збільшення обсягів військової допомоги.

"Київ і Варшава чітко розуміють, хто наш спільний ворог", – резюмував глава МЗС. 

Якою є ситуація на кордоні

  • 9 лютого поляки відновили блокування українського кордону. Це сталося після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • 20 лютого польські мітингарі вже вдруге висипали українське зерно. Вони сказали, що такі в них емоції. Ці вагони мали йти транзитом до Німеччини. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад". 
  • Раніше міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців. 
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. 
  • Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня. 
  • Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними. 
  • Президент України вчора у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.
  • Польський президент Анджей Дуда підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні, де фермери блокують українські вантажі.
  • Згодом польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок".
  • Читайте також: "Українсько-польські відносини: повернення до реальності".
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