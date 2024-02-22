“Проект”: Путін за масштабами репресій перевершив усіх генсеків СРСР, крім Сталіна

В путінській Росії за «екстремізм» і критику влада засудила більше людей, ніж за «антирадянщину» за Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва.

Російське видання “Проект” випустило масштабне дослідження, в якому проаналізувало кримінальні та адміністративні справи, що надійшли до судів в РФ у 2018-2023 роках, тобто протягом четвертого президентського терміну Путіна, повідомляє “Медуза”.

За шість років, пише видання, прямі репресії в Росії зазнали більше 116 тисяч осіб, з них 11442 осіб переслідували за кримінальними статтями, а близько 105 тисяч притягнули до адміністративної відповідальності за висловлювання та участь у мітингах.

Автори дослідження порівняли дані з аналогічною статистикою в роки СРСР. Журналісти підрахували, що в Росії за Путіна за «екстремізм» і критику влада засудила більше людей, ніж за «антирадянщину» за Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва. У 2018-2023 роках до судів надійшли справи щодо 5613 осіб, які звинувачуються за статтями, які правозахисники вважають репресивними (екстремізм, виправдання тероризму, «фейки», «дискредитація» армії).

Це дещо більше, ніж у 1956-1961 роках, у роки правління Микити Хрущова, коли, за даними держархіву, 4883 особи засудили за статтями «Антирадянська агітація та пропаганда» та «Поширення свідомо хибних вигадок». За всі наступні роки до перебудови (з 1962 по 1985 рік) в РРФСР за цими статтями засудили 3234 людини.

За підрахунками «Проекту», у 2018-2023 роках до російських судів надійшло 5829 справ, порушених за статтями про злочини проти держави (шпигунство, розголошення держтаємниці, співпраця з іноземними організаціями і так далі), а також за статтями, пов'язаними з відмовою війни в Україні.

В останні шість років, як зазначає “Агентство” (сайд-проєкт «Проекту»), у Росії за статтями про розголошення держтаємниці та шпигунства судили більше людей, ніж за часів холодної війни. У 2018-2023 роках у шпигунстві звинуватили 39 осіб, у середньому трохи більше шести осіб на рік. При цьому у 1967-1974 роках радянські суди засуджували в середньому не більше двох осіб на рік. За розголошення держтаємниці в Росії за шість років судили 329 осіб, в середньому 54 особи на рік, а в РРФСР з 1967 по 1974 - в середньому трохи більше чотирьох осіб на рік.

З початком повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, підрахували журналісти, у Росії надійшли справи щодо 4642 осіб, які відмовилися воювати в Україні. Найпоширеніша стаття для військових — самовільне залишення частини, за якою за шість років пройшли 4373 особи. Для порівняння: у довоєнному 2021 році суди розглянули 527 таких справ. За другою за поширеністю статті — про невиконання наказу — у 2023 році до судів надійшли справи проти 289 осіб, тоді як за п'ять попередніх років лише дев'ять справ.

Автори "Проекту" дійшли висновку, що за масштабом репресій Володимир Путін "давно обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного - Йосипа Сталіна".