Байден про Путіна: "Він божевільний сучий син"

Президент США дав російському диктатору таку характеристику, коли говорив про кліматичні зміни.

Під час передвиборчого заходу у Сан-Франциско президент США Джо Байден використав у своїй промові на адресу Володимира Путіна англійську абревіатуру "SOB", яка перекладається як "сучий син".

Як повідомляє The Hill, господар Білого дому згадав про кремлівсього диктатора, говорячи на тему клімату. Байден заявив, що "хоч ми і маємо такого божевільного сучого сина як Путін і постійно турбуємося щодо ядерного конфлікту, справжня екзистенційна загроза для людства - це кліматичні зміни".

Не забув Байден і про ситуацію з блокуванням республіканцями допомоги для України. За його словами, колись політичні опоненти демократів "мали американські моральні орієнтири, проте, схоже, це вже втрачено".