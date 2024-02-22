Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі з колегами з країн "Великої двадцятки" звернулася напряму до голови МЗС Росії Сергія Лаврова.

Як передає Deutsche Welle, урядовиця заявила, що "якщо Росії не байдуже на життя людей, свій власний народ, російських дітей та молодь, то війну потрібно зупинити негайно".

У своєму виступі Бербок також підкреслила, що не вважає російську агресію проти України "регіональним конфліктом". Це "виклик усім нам, чи здатні ми захистити фундаментальні принципи міжнародного права та прав людини, які діють на усі нації, великі та малі".

"Наслідки війни в Україні та Газі найбільш відчутні для найбідніших людей", – додала голова німецької дипломатії.