Президентка Єврокомісії: Рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС будуть готові на початку літа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала орієнтовну дату готовності рамкових умов для переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.
Про це фон дер Ляєн повідомила на пресконференції у Брюсселі, передає "Укрінформ".
“Ми також усе ще працюємо над переговорною рамкою. Припускаю, що вона не буде готова до європейських виборів - вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе час, але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові”, - сказала очільниця Єврокомісії.
Також фон дер Ляєн прокоментувала скринінг українського законодавства на відповідність праву ЄС. "У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре", - додала президентка Євокомісії.
- 14 грудня 2023 року лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
- У січні цього року блок почав скринінг українського законодавства. Перед цим Україна запустила так званий селф-скринінг. За його результатами з'ясувалося, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу.