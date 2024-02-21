Президентка Єврокомісії: Рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС будуть готові на початку літа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала орієнтовну дату готовності рамкових умов для переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Про це фон дер Ляєн повідомила на пресконференції у Брюсселі, передає "Укрінформ".

“Ми також усе ще працюємо над переговорною рамкою. Припускаю, що вона не буде готова до європейських виборів - вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе час, але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові”, - сказала очільниця Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн прокоментувала скринінг українського законодавства на відповідність праву ЄС. "У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре", - додала президентка Євокомісії.