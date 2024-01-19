Шмигаль: Україні треба імплементувати майже 2,8 тисячі актів права ЄС

Україні необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, наша держава не чекала рішення європейських партнерів і першою запустили так званий селф-скринінг законодавства на відповідність до європейського.
"За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу. 17 січня цього року вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки", - сказав прем'єр.
Шмигаль додав, що у 2024 році уряд схвалить національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.
- Цього тижня Президент Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися розпочати скринінг українського законодавства. Він стартує, як тільки делегація нашої держави прибуде до Брюсселя.
- Виконання норм права ЄС необхідне для України, яка планує стати членом блоку. Як відомо, 14 грудня 2023 року лідери ЄС на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.