Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Україні треба імплементувати майже 2,8 тисячі актів права ЄС

Уряд планує цьогоріч схвалити національну програму адаптації українського законодавства.

Шмигаль: Україні треба імплементувати майже 2,8 тисячі актів права ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів

Україні необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наша держава не чекала рішення європейських партнерів і першою запустили так званий селф-скринінг законодавства на відповідність до європейського.

"За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу. 17 січня цього року вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що у 2024 році уряд схвалить національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.

  • Цього тижня Президент Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися розпочати скринінг українського законодавства. Він стартує, як тільки делегація нашої держави прибуде до Брюсселя.
  • Виконання норм права ЄС необхідне для України, яка планує стати членом блоку. Як відомо, 14 грудня 2023 року лідери ЄС на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies