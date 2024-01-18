Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Сили оборони знищили ще 730 російських окупантів
Сили оборони знищили ще 730 російських окупантів
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаЕкономікаДержава

За тиждень петиція про спрямування частини коштів із державного фінансування партій на Сили оборони набрала понад 9500 голосів

Для її підписання є ще 85 днів. Щоб президент її розглянув, потрібно 25 000 голосів. 

За тиждень петиція про спрямування частини коштів із державного фінансування партій на Сили оборони набрала понад 9500 голосів
Фото: Пресслужба ВРУ

За тиждень петиція із закликом до президента спрямувати більшість державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони набрала понад 9500 голосів. Для того, щоб президент розглянув її, необхідні 25 000 підписів українців.

Проголосувати за петицію можна ще протягом 85 днів. У тексті звернення його авторка Аліна Михайлова, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), закликає президента ініціювати зміни до законодавства України, які би передбачили обмеження на державне фінансування політичних партій в умовах воєнного стану і переспрямування звільнених коштів на потреби Сил Оборони та ВПК. 

"Повне анулювання державного фінансування призведе до значних корупційних ризиків, тому закликаємо продумати механізми його суттєвого зменшення та покриття лише мінімально необхідних витрат із законодавчо встановленими обмеженнями. Більша частка цих видатків має бути спрямована на Перемогу", – йдеться у тексті.

Михайлова додала, що запровадження державного фінансування політсил є вимогою для євроінтеграції України та одним із методів забезпечення незалежності політичний партій, тому повне скасування такого фінансування заохочуватиме корупцію. Разом із тим, політичні партії в умовах воєнного стану не потребують такого обсягу фінансування, як у мирний час із повноцінним політичним процесом.

У Державному бюджеті передбачено фінансування політичної партії "Слуга Народу" на суму 439 млн грн, партії "Європейська Солідарність" – на суму 126 млн грн, партії "Батьківщина" – на суму 83 млн грн. Також цього року відновлять державне фінансування партії "Голос", якій виплатять за три роки 120 млн. Таким чином, майже 800 млн грн буде витрачено на політичні партії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies