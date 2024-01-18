За тиждень петиція про спрямування частини коштів із державного фінансування партій на Сили оборони набрала понад 9500 голосів

Для її підписання є ще 85 днів. Щоб президент її розглянув, потрібно 25 000 голосів.

За тиждень петиція із закликом до президента спрямувати більшість державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони набрала понад 9500 голосів. Для того, щоб президент розглянув її, необхідні 25 000 підписів українців.

Проголосувати за петицію можна ще протягом 85 днів. У тексті звернення його авторка Аліна Михайлова, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), закликає президента ініціювати зміни до законодавства України, які би передбачили обмеження на державне фінансування політичних партій в умовах воєнного стану і переспрямування звільнених коштів на потреби Сил Оборони та ВПК.

"Повне анулювання державного фінансування призведе до значних корупційних ризиків, тому закликаємо продумати механізми його суттєвого зменшення та покриття лише мінімально необхідних витрат із законодавчо встановленими обмеженнями. Більша частка цих видатків має бути спрямована на Перемогу", – йдеться у тексті.

Михайлова додала, що запровадження державного фінансування політсил є вимогою для євроінтеграції України та одним із методів забезпечення незалежності політичний партій, тому повне скасування такого фінансування заохочуватиме корупцію. Разом із тим, політичні партії в умовах воєнного стану не потребують такого обсягу фінансування, як у мирний час із повноцінним політичним процесом.

У Державному бюджеті передбачено фінансування політичної партії "Слуга Народу" на суму 439 млн грн, партії "Європейська Солідарність" – на суму 126 млн грн, партії "Батьківщина" – на суму 83 млн грн. Також цього року відновлять державне фінансування партії "Голос", якій виплатять за три роки 120 млн. Таким чином, майже 800 млн грн буде витрачено на політичні партії.