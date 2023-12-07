«Слуги» шукають нову голову

То як найближчим часом трансформуватимуть СН і хто її очолить — у матеріалі LB.ua .

Співрозмовники LB.ua в Офісі Президента підтвердили, що остаточно погоджуватимуть кандидатуру нового голови партії на Банковій. Але нюанс: надалі партійну ставку робитимуть не на «Слугу народу», а на умовну нову силу. Доля СН — стати якірним партійним брендом, що здатен подолати 5% бар'єр як супутник сильнішого провладного сателіта.

«Новий керманич стане головою по суті не партії, а ліквідаційної комісії. Усе закінчиться обранням людини, яка зрозуміла Офісу», — прогнозує ще один представник політради СН.

«Цей закон 5655 перетворився вже на стратегічну поразку. Наш партійний рейтинг падає. Особливо нема охочих бути керівником кульгавої качки», — говорить впливовий «слуга».

На наступний тиждень планують з’їзд партії «Слуга народу», де, вірогідно, виберуть нового очільника. Формальний привід — минає визначений статутом дворічний термін повноважень нинішньої голови Олени Шуляк . Продовжувати їх не мають наміру. Причин — низка. Від особистісних факторів до скандального шлейфу містобудівного закону 5655 .

Причини відставки Шуляк

Член політради партії «Слуга народу» Михайло Радуцький підтвердив LB.ua інформацію про запланований невдовзі з'їзд політсили.

«Зараз у нашому порядку денному [засідання Верховної Ради] дуже важливі закони для вступу в ЄС. Тому наразі основне завдання точно не про партію. А вже після 11 грудня планується з'їзд, який давно всі просять», — сказав нардеп Радуцький.

Фото: Слово і Діло Михайло Радуцький

За інформацією джерел LB.ua, найімовірніше, з'їзд відбудеться 14–15 грудня. Планують, що він розгляне обрання нового голови партії. Формальний привід — ще в листопаді минув дворічний, за статутом, термін повноважень Олени Шуляк (стала головою 15 листопада 2021 року, а до цього партію з грудня 2019-го по листопад 2021-го очолював чинний перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко. — Ред.).

«Шуляк не буде балотуватися. На жаль, у неї особисті причини. Окрім того, існує ще політична складова», — розповів співрозмовник з керівництва партії.

Зокрема, це скандальний містобудівний закон 5655, який просувала Шуляк і котрого понад рік не підписує президент.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, до якого LB.ua звернувся по роз'яснення, запит проігнорував.

Утім інший депутат запевнив, що «Шуляк більше не хоче очолювати партію, бо це постійний геморой і ти завжди винний. Члени партії на місцях постійно сваряться та щось ділять. У них постійні контри з головами ОДА й мерами, на місцях розколюються фракції «Слуги». Наскільки мені відомо, Шуляк більше хоче сконцентруватися на роботі голови комітету (державної влади та місцевого самоврядування. — Ред.)», — каже її колега.

Фото: sluga-narodu.com

Хто наступний?

Депутати погодилися назвати прізвища кандидатів на посаду голови лише не під запис.

«Тепер кажуть, що нам уже не потрібна гендерна рівність, зараз потрібен хтось із яйцями. Називають Єгора Чернєва (колишній військовий, член парламентського безпекового комітету. — Ред.). Він нормальна людина, має менеджерські здібності, що дуже важливо для управління партією. Авторитет у партії. І важливо, що він працює в самій Верховній Раді. Новий голова має бути депутатом Верховної Ради. Хоча називають також іншого кандидата — очільника фракції СН у Київраді Андрія Вітренка (з грудня 2020 року ще й заступник міністра освіти та науки. — Ред.)», — розповіло джерело в політраді.

Єгор Чернєв відписав LB.ua коротко: «Дякую за запит, але поки що не коментую цю тему». Натомість Андрій Вітренко відмовився коментувати.

Фото: facebook/Єгор Чернєв Єгор Чернєв

У політраді до Вітренка ставляться по-різному: «Він працює в міністерстві та Київраді. Сумісництво ще з посадою голови партії — це сумнівне рішення для вирішення складних завдань, які стоять перед партією, що суттєво просіла в рейтингах», — вважає ще один співрозмовник зі «Слуги».

Інша депутатка фракції додала, що «на фоні успішної роботи в ПАРЄ лунало прізвище Марії Мезенцевої».

Сама Мезенцева перебуває у відрядженні в Штатах. «У нас тут тільки ранок, а вже насміялася. Я вперше про це чую, — здивувалася вона в коментарі LB.ua. — Заступники голови фракції Олександр Ковальчук й Олена Хоменко, які тут разом зі мною, теж такого не чули… Вважаю, що Олена Шуляк — ефективна керівниця».

Фото: facebook/Слуга Народу Марія Мезенцева

Її колеги озвучили ще три прізвища нардепів, які можуть претендувати на посаду нового голови: очільник комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, Леся Забуранна з бюджетного комітету й Олександр Качура з комітету місцевого самоврядування.

Радуцький запевнив LB.ua, що точно відмовиться від такої пропозиції через велику кількість завдань саме на медичному «фронті».

Забуранна, яка з травня 2021-го по травень 2023-го керувала Київською міською організацією партії «Слуга народу», розповіла LB.ua, що тільки-но повернулася зі Штатів.

«Чесно скажу, що я п'ять хвилин тому отримала приблизно таку саму інформацію. Тому поки що переварюю її. Дивіться, я точно розумію суть цієї роботи (партійної. — Ред.), що вимагають. Враховуючи ті виклики часу та ситуацію, яка є, я буду діяти рівно так, як буде це прийнято на рівні партії та колег… Я не кажу так чи ні. Якщо це буде необхідно, я готова. З розумінням, з чіткою структурою. І власне за останні роки наша організація була єдиною, яка під час мого керування відкрила з нуля всі 100% осередків партії в місті Києві… Сформували гарну базу, налагодили всі менеджменти процесів, тому регіональне партійне будівництво мені зрозуміле... Але це має підтримати абсолютна більшість партії», — сказала нардепка.

Фото: facebook/Слуга Народу Леся Забуранна

Вона також додала, що в неї заплановані декілька тематичних зустрічей. «Можливо, якраз це будемо обговорювати», — не виключила Забуранна.

Член політради Олександр Качура додав LB.ua, що «питання проведення зʼїзду для переобрання керівника партії не виносили… Для голови будь-якої партії в Україні, яка отримує державне фінансування, на мій погляд, головним завданням є оптимізація діяльності. Щоб дати можливість направити більшість коштів на підтримку Сил оборони», — написав він.

Тим часом у політраді партії шанси Забуранної та Качури оцінюють скептично. «Забуранна просто сама хоче. А Качура має поганий шлейф з Медведчуком», — говорить джерело в керівництві партії.

Інший співрозмовник зі СН прогнозує: «Насправді фінальний вибір буде між двома кандидатами. І не військовими, як повідомляли раніше ЗМІ».

Фото: facebook/Alexandr Senko Олександр Качура

Завдання для нового голови і що про це думають в ОП

Член політради «Слуги народу» Михайло Радуцький вважає, що новий голова партії передусім має навести лад на місцях. «Я тут нікому не відкрию Америку, що є проблеми на місцях і вони справді немалі… "Слуга народу" має здобутки, за що перед людьми не соромно. Але, на жаль, є і те, за що буде соромно. І вже соромно», — додав він. Тому, зазначив Радуцький, очищення партії має відбуватися перманентно, а не під вибори.

Ще один член політради СН і голова парламентського комітету із зовнішньої політики Олександр Мережко зауважив, що в умовах війни партійне будівництво чи переформатування не основне питання.

«Ми не знаємо, коли будуть наступні вибори. Зараз головне — мобілізувати всі сили, щоб вижити й перемогти. Звісно, роботу над помилками завжди треба проводити. Проблема, що в нас (у партії. — Ред.) — різні люди з різними поглядами. Тому варто попрацювати над визначенням принципів і цілей, які нас обʼєднують. До прикладу, одні долучилися до сім'ї ALDE (Альянс лібералів і демократів за Європу. — Ред.), а деякі колеги входять у ПАРЄ — у політичну групу європейських консерваторів», — розповів Мережко LB.ua.

Фото: РБК Олександр Мережко

Нарешті, впливовий член команди влади звернув увагу, що «Шуляк орієнтувала всіх на з'їзд у середині грудня. Але розмови з керівництвом держави ще не було. Та саме керівництво, навпаки, бачить цю ситуацію такою, що не варто поспішати із заміною голови, що це нічого не дасть. Бо насправді треба ухвалювати стратегічні рішення. І, напевно, тут немає різниці: сьогодні, завтра чи через місяць ми приймемо рішення про обрання голови. Роль керівника партії за нинішніх умов достатньо складна. Усі опитування показують, що фракція та партія «Слуга народу» – це повний нуль, мінус. Тому навіть не знаю, хто на це погодився б (очолити її. — Ред.)», — додав співрозмовник.

Ще один представник СН припустив: «Новий очільник партії буде головою не партії, а по суті ліквідаційної комісії. Усе закінчиться обранням довіреної особи Офісу Президента».

В ОП LB.ua підтвердили, що остаточно кандидатуру нового голови партії погоджуватимуть на Банковій. «А по-іншому і бути не може. Узагалі. Та про очищення партії як таке зараз мова не йде. Хоча очевидно, що в партії відбувається незрозуміло що. Хто відповідатиме за численні кадрові скандали? Уже надто багато, щоб їх ігнорувати», — зазначило джерело.

Також співбесідники в Офісі Президента запевнили LB.ua, що до виборів під час війни не готуються. Однак «майбутній партійний пасьянс уже розкладають. Не перший місяць. Про ліквідацію бренда «Слуга народу» мова не йде. Він буде якірним. Нехай візьме прохідні 5%, за це можна поборотися. Та просто мати в новому парламенті сателітну силу. Але от ставку на нього робити не будуть. Нової партії ще нема. Але задум уже є», — сказали в ОП.