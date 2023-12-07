Нового голову партії «Слуга народу» обиратимуть на позачерговому з'їзді 14 грудня, - документ

Позачерговий з'їзд партії «Слуга народу», на якому обиратимуть нового голову, відбудеться 14 грудня.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Захід панують провести через Zoom.

У порядку денному: заслуховування звіту і припинення повноважень чинної очільниці "СН" Олени Шуляк, обрання нового керівника політсили і дострокове припинення повноважень членів політради, йдеться в документі, який для LB.ua надали джерела в партії.

Фото: Анна Стешенко

Як ішлося в нашому матеріалі "«Слуги» шукають нову голову", в Олени Шуляк минає визначений статутом дворічний термін повноважень. Продовжувати його партійці не мають наміру. Детальніше про причини і потенційних кандидатів - читайте в публікації.