У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаПолітика

Нового голову партії «Слуга народу» обиратимуть на позачерговому з'їзді 14 грудня, - документ

Захід панують провести через Zoom.

Нового голову партії «Слуга народу» обиратимуть на позачерговому з'їзді 14 грудня, - документ
Олена Шуляк
Фото: РБК-Україна

Позачерговий з'їзд партії «Слуга народу», на якому обиратимуть нового голову, відбудеться 14 грудня.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Захід панують провести через Zoom.

У порядку денному: заслуховування звіту і припинення повноважень чинної очільниці "СН" Олени Шуляк, обрання нового керівника політсили і дострокове припинення повноважень членів політради, йдеться в документі, який для LB.ua надали джерела в партії. 

Фото: Анна Стешенко

Як ішлося в нашому матеріалі "«Слуги» шукають нову голову", в Олени Шуляк минає визначений статутом дворічний термін повноважень. Продовжувати його партійці не мають наміру. Детальніше про причини і потенційних кандидатів - читайте в публікації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies