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Київрада закладає 60 мільйонів гривень на додаткові виплати мобілізованим киянам, - Кличко

Київ буде виплачувати 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року.

Київрада закладає 60 мільйонів гривень на додаткові виплати мобілізованим киянам, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: facebook/Віталій Кличко

Київрада збільшує видатки на підтримку ЗСУ ще на 60 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на додаткові стимулюючі виплати мобілізованим киянам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Київрада на сьогоднішньому засіданні має виділити 10 млн грн на цей рік і 50 млн на наступний – на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Київ буде виплачувати 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року. Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. На 2023 рік ми можемо виділити 10 мільйонів гривень. А в бюджеті наступного року передбачити 50 мільйонів. Ці кошти – за програмою «Захисник Києва», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що цього року планується ухвалити ще кілька рішень про виділення додаткових коштів на потреби захисників.

«Київрада віднайшла на допомогу нашим захисникам цього року майже 7 мільярдів гривень. І продовжує виділяти з бюджету ці кошти за зверненнями наших військових. До кінця цього року ухвалимо ще кілька рішень про фінансову підтримку підрозділів ЗСУ. Зокрема, готуємо проєкти рішень до наступного засідання. Аби виділити ще понад 700 мільйонів гривень», - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що з грудня Київ запроваджує додаткові заохочувальні виплати для мешканців міста, які підуть служити до Збройних Сил України.

Також повідомлялося, що на минулій сесії Київрада збільшила видатки на ЗСУ за програмою «Захисник Києва». Зокрема, 300 мільйонів гривень додатково передбачено для військових частин, які звертаються до міської влади за допомогою.

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