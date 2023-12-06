Також делегація наголосила на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд доларів.

Українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Спільно з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим зустрілися з головою Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Майком Тернером і головою Комітету зі збройних сил Палати представників Майком Роджерсом”, - повідомив Єрмак.

Він подякував учасникам за підготовку стратегічно важливого документа, що передбачає чіткий набір кроків із боку Сполучених Штатів для протистояння нашої держави Росії: «Пропозиції щодо плану перемоги України».

Зокрема, серед пріоритетів у ньому визначено:

передачу Україні зброї в належній кількості та в належний часовий проміжок,

посилення санкцій та експортного контролю над рф,

посилення тиску на «Групу семи» та ЄС із метою передачі Україні заморожених суверенних активів рф та низку інших важливих заходів.

“Цінуємо, що обидві партії США – Республіканська та Демократична – єдині в підтримці України. Двопартійна підтримка – наша основна цінність, і ми розраховуємо на її збереження”, - написав Єрмак.

Також українська делегація наголосила на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд дол., який є життєво необхідним для продовження звільнення наших земель від російських загарбників.

Сторони також обговорили нагальні оборонні потреби України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони, збільшенні постачання далекобійних ракет, артилерійських снарядів, танків і бронетехніки, а також у передачі Україні літаків F-16.

Також обговорили поглиблення співпраці з українськими кокусами, залучення до них нових членів, розширення співпраці з іншими кокусами Конгресу.

Про яку допомогу йдеться