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Українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі

Також делегація наголосила на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд доларів.

Українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі. 

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак

“Спільно з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим зустрілися з головою Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Майком Тернером і головою Комітету зі збройних сил Палати представників Майком Роджерсом”, - повідомив Єрмак.

Він подякував учасникам за підготовку стратегічно важливого документа, що передбачає чіткий набір кроків із боку Сполучених Штатів для протистояння нашої держави Росії: «Пропозиції щодо плану перемоги України».

Зокрема, серед пріоритетів у ньому визначено

  • передачу Україні зброї в належній кількості та в належний часовий проміжок,
  • посилення санкцій та експортного контролю над рф, 
  • посилення тиску на «Групу семи» та ЄС із метою передачі Україні заморожених суверенних активів рф та низку інших важливих заходів.

“Цінуємо, що обидві партії США – Республіканська та Демократична – єдині в підтримці України. Двопартійна підтримка – наша основна цінність, і ми розраховуємо на її збереження”, - написав Єрмак.

Також українська делегація наголосила на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд дол., який є життєво необхідним для продовження звільнення наших земель від російських загарбників.

Сторони також обговорили нагальні оборонні потреби України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони, збільшенні постачання далекобійних ракет, артилерійських снарядів, танків і бронетехніки, а також у передачі Україні літаків F-16.

Також обговорили поглиблення співпраці з українськими кокусами, залучення до них нових членів, розширення співпраці з іншими кокусами Конгресу.

Про яку допомогу йдеться

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