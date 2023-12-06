Українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі.
Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Спільно з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим зустрілися з головою Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Майком Тернером і головою Комітету зі збройних сил Палати представників Майком Роджерсом”, - повідомив Єрмак.
Він подякував учасникам за підготовку стратегічно важливого документа, що передбачає чіткий набір кроків із боку Сполучених Штатів для протистояння нашої держави Росії: «Пропозиції щодо плану перемоги України».
Зокрема, серед пріоритетів у ньому визначено:
- передачу Україні зброї в належній кількості та в належний часовий проміжок,
- посилення санкцій та експортного контролю над рф,
- посилення тиску на «Групу семи» та ЄС із метою передачі Україні заморожених суверенних активів рф та низку інших важливих заходів.
“Цінуємо, що обидві партії США – Республіканська та Демократична – єдині в підтримці України. Двопартійна підтримка – наша основна цінність, і ми розраховуємо на її збереження”, - написав Єрмак.
Також українська делегація наголосила на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд дол., який є життєво необхідним для продовження звільнення наших земель від російських загарбників.
Сторони також обговорили нагальні оборонні потреби України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони, збільшенні постачання далекобійних ракет, артилерійських снарядів, танків і бронетехніки, а також у передачі Україні літаків F-16.
Також обговорили поглиблення співпраці з українськими кокусами, залучення до них нових членів, розширення співпраці з іншими кокусами Конгресу.
Про яку допомогу йдеться
- Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- Учора президент України планував виступити перед конгресменами, аби розповісти їм про важливість термінової допомоги Україні, але промову скасували в останній момент.
- Тим часом у Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю. Є ризик, що документ не ухвалять через внутрішні американські питання.