Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США

Президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шумера.

Зазначається, що під час цього брифінгу Зеленський мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби України у зброї.

"До речі, Зеленський не зміг долучитись до нашого брифінгу о 15:00 (22:00 за Києвом) – щось сталось в останню хвилину", – сказав Шумер.

Він також наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки "це поворотний момент західної цивілізації”, і відкладати голосування за допомогу Україні більше не можна.

Також перед сенаторами має виступити сенатор-демократ Марк Ворнер, який знає про потреби України у допомозі, запит на яку надіслав президент США Джо Байден.

Про яку допомогу йдеться