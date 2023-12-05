Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США

Президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шумера.
Зазначається, що під час цього брифінгу Зеленський мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби України у зброї.
"До речі, Зеленський не зміг долучитись до нашого брифінгу о 15:00 (22:00 за Києвом) – щось сталось в останню хвилину", – сказав Шумер.
Він також наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки "це поворотний момент західної цивілізації”, і відкладати голосування за допомогу Україні більше не можна.
Також перед сенаторами має виступити сенатор-демократ Марк Ворнер, який знає про потреби України у допомозі, запит на яку надіслав президент США Джо Байден.
Про яку допомогу йдеться
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Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
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Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.