Зеленський: Герої України й рідні тих, кого відзначили цим званням посмертно, отримають житло від держави

За ініціативи Президента Володимира Зеленського, всім українським бійцям рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної російської війни отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний звання посмертно, дадуть житло від держави.

Про це йдеться на сайті Президента.

Напередодні Дня Збройних Сил України Зеленський вручив перші сертифікати на отримання квартир. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

За словами глави держави, із 24 лютого 2022 року звання Героя України присвоїли 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджені посмертно.

5 грудня перші сертифікати отримали 12 Героїв України та дев’ять родин полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка".

Зокрема, сертифікат отримали дружина командира парашутно-десантного батальйону майора Віталія Бохонка, який із початку повномасштабної агресії РФ відзначився в боях на Донбасі й загинув у липні 2022 року на Донеччині; батько солдата гранатометного відділення протитанкового взводу Олександра Гарбуза, який у березні 2022 року взяв на себе удар і дав змогу своєму підрозділу вийти з-під ворожого вогню на Харківщині, потрапив у полон і був убитий російськими військовими; мати лейтенанта Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року в бою поблизу Бахмута; члени родин молодшого сержанта Вадима Лисенкова, командира авіаційної ланки ескадрильї майора Данила Мурашка; дружина майора Юрія Назарука; дружина капітана Олега Тарахкала; мати снайпера зенітно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки солдата Олександра Мацієвського, якого розстріляли російські окупанти після відмови зняти шеврон зі словами «Слава Україні!»; заступник командира батальйону морської піхоти майору Сергій Дудін; заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації підполковнику Ростислав Лазаренко; майстер-сержант Борис Харчук; командир авіаційної ескадрильї підполковник Євген Соловйов; командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковник Леонід Хода.

Також держава відзначила начальника сектора Центру СБУ Дмитра Башкінцева і родину полеглого в бою підполковника СБУ Володимира Українця.

Отримали сертифікати на житло стрілець-зенітник Національної гвардії України Роман Гломба, заступник командира з артилерії НГУ полковник Олег Голіней, старший офіцер відділення розвідки Нацгвардії капітан Віталій Литвин, нацгвардієць майор Святослав Паламар, лейтенант Едуард Атрашкевич і підполковник Олександр Марчук.

Кому присвоюють звання "Герой України"